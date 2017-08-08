, 77 просмотров В Екатеринбурге годовалая девочка попала в больницу с истощением – следователи проводят проверку Слушать У ребенка был низкий гемоглобин, ему потребовалось переливание крови, сообщили ранее городские СМИ. По неподтвержденным данным, ее родители - сторонники веганства. Это форма вегетарианства, подразумевающая полный отказ от употребления продуктов животного происхождения. Следователи выяснят все обстоятельства, из-за которых могло ухудшиться состояние девочки. Семья раньше на учете в полиции не состояла, - рассказал сотрудник пресс-группы МВД Екатеринбурга Константин КурбатовДевочка сейчас находится в больнице, ее состояние улучшилось.