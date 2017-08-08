, 57 просмотров Предполагаемые члены группировки мошенников, которая занималась обманом страховых компаний, начали давать показания По сведениям издания "Коммерсант-Урал", сотрудничать со следствием начали трое подозреваемых - Александр Зайнуллин, Алексей Марков и Марсель Нурмухаметов. Они рассчитывают на заключение досудебного соглашения. Задержаны семь членов группировки, которая покупала дорогие машины в других регионах. В Свердловской области они заменяли детали корпуса на старые и били по ним кувалдой, имитируя ДТП, затем проводили экспертизу у специалиста, который входил в группировку, и получали страховые выплаты. Лидером группировки оказался участник знаменитой стычки в поселке Сагра в 2011 году Шота Катамадзе.