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14:52, 08 августа 2017 ,  45 просмотров
Самая большая усадьба под Екатеринбургом стоит 8 миллионов рублей
Рейтинг составили специалисты портала N1.RU, они проанализировали сегмент загородных домов и дач в уральской столице и Свердловской области. Оказалось, что территория десяти самых больших усадеб, на которых находятся дома и коттеджи, варьируется от 50 до 145 соток, а цены колеблются от 6 до 160 миллионов рублей. На вершине рейтинга - самый большой по площади участок и дом в поселке Бобровский под Екатеринбургом за 8 миллионов, площадь участка - 145 соток, площадь дома - 120 "квадратов", - рассказала руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва Слушать Также в Екатеринбурге продают огромные земельные участки для строительства усадьбы собственноручно. Например, в черте города, а также в Белоярском и в Сысертском районах без домов и коттеджей один или полтора гектара земли можно купить в среднем за 3 миллиона рублей.
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09 августа "Интервью" После 15:00. Гость: Валерий Михайлович Ананьев – генеральный директор компании "Атомстройкомплекс".
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