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Состояние здоровья бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева сильно ухудшилось

Он отбывает наказание 18 лет строгого режима в ИК-5 в Нижнем Тагиле, но сейчас его перевели в Екатеринбург, это связано с серьезными проблемами со здоровьем. Контеева должны были обследовать еще летом в екатеринбургской больнице при ИК-2, но по технической причине сделать это не получилось. В колонии Нижнего Тагила нет условий для полноценного лечения, поэтому сейчас его вернули в Екатеринбург, рассказала агентству "Новый день" представитель Контеева Илона Стародубцева. По ее словам, бывший вице-мэр не намерен добиваться досрочного выхода из тюрьмы по состоянию здоровья, так как это практически невозможно. Контеев был осужден Курганским областным судом летом 2014 года за взятку, вымогательство и подстрекательство к убийству. Свою вину он не признал.