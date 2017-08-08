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15:30, 08 августа 2017 ,  92 просмотра
Режиссер документального фильма "Ложь Матильды" пожаловался на федеральные телеканалы
По словам Сергия Алиева, каналы отказались показывать его картину. Съемки фильма проходят в Екатеринбурге. Алиев говорит, что все равно закончит съемки и разместит кино на собственном информационном ресурсе. Он говорит, что привлек к участию в фильме известных людей, которым задает два вопросы о личности императора Николая II. Фильм снимается в ответ на работу Алексея Учителя, который 25 октября презентует фильм "Матильда" о романе Николая II с балериной. Вдохновителем протеста против "Матильды" выступает экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская. В Екатеринбурге ее поддержал режиссер Сергий Алиев, недавно в городе прошла акция протеста против фильма Учителя.
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