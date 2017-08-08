, 63 просмотра Избранный глава Богдановича Владимир Голованов подписал документ о собственном вступлении в должность с 7 августа Слушать Он опубликован на сайте городской думы муниципалитета. Ранее Голованов возглавлял финансовый отдел администрации Богдановича, главой города его избрали депутаты 3 августа. Но итоги конкурса не признал экс-глава Владимир Москвин и совет городских предприятий. Власти Свердловской области также считают конкурс нелегитимным, так как в комиссии по назначению не было положенных по закону представителей губернатора. Председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров сказал нам, что, если представителей главы региона в комиссии действительно не было, это нарушение процедурыПредседатель гордумы Богдановича Владимир Гребенщиков сообщил Znak.com, что депутаты готовы отстаивать своё решение в суде.