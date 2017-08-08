, 54 просмотра В Екатеринбурге набирает популярность воркаут-движение Воркаут - это физические упражнения с собственным весом на брусьях и турниках. Этим летом в городе открыли уже 5 современных площадок для воркаута. В минувшие выходные на Ботанике начал работу Воркаут-парк РМК. В честь открытия на новой площадке провели чемпионат Уральского федерального округа по воркауту в дисциплинах "силовой фристайл" и "силовое троеборье". Во фристайле победил чемпион мира 2013 года Руслан Миначев из Челябинска, а в троеборье в категории "профессионалы" выиграл екатеринбуржец Иван Мышкин, сообщает пресс-служба Русской медной компании. При поддержке РМК в Свердловской и Челябинской областях в этом году откроют 16 новых площадок, проект обойдется компании в 40 миллионов рублей.