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В Екатеринбурге мошенники, представляясь сотрудниками "Астрамед-МС", звонят горожанам и призывают подписать договор с негосударственным пенсионным фондом

В компании "Астрамед-МС" агентству ЕАН сообщили, что занимаются только оформлением медицинских полисов, и к пенсионному обслуживанию никакого отношения не имеют. В компании призвали горожан не реагировать на уловки мошенников, и обо всех случаях появления лжеагентов просят сообщать по бесплатному телефону: 8-800-250-79-44. По словам пресс-секретаря "Астрамед-МС" Татьяны Калугиной, судя по всему каким-то образом произошла утечка базы клиентов, которой сейчас аферисты активно пользуются.