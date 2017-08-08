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МЧС призывает свердловчан сушить овощные ямы безопасными способами

Традиционно в августе жители подготавливают их к закладке нового урожая. Овощи в процессе хранения "дышат", создавая вокруг себя оболочку из углекислого газа, а в дощатых погребах иногда скапливается метан. И то, и другое в овощной яме без вытяжки способно убить человека. Кроме того, метан может взорваться, - рассказала руководитель пресс-службы областного управления МЧС Наталья ЗыряноваВ прошлом году в Свердловской области при сушке овощных ям 4 человека умерли, еще несколько отравились и получили ожоги.