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В Екатеринбурге для переезда отдела полиции из аварийного здания потребовалось решение суда

Сотрудники охраны правопорядка занимали ветхое здание на Шефской, 8. Еще в начале апреля прокуратура добилась запрета эксплуатации помещения, построенного в 1950 году. Полицейские переехали в новый офис на Баумана, 11, но попытались обжаловать решение прокуратуры. В суде они обнародовали свою переписку с администрацией. В ней сказано, что отделу полиции некуда переезжать, а на капремонт нет денег. После решения суда ведомство выделило здание для офиса и решение вступило в законную силу. Обжаловать решение в областном суде полиции не удалось и оно вступит в силу. Старый дом на Шефской, 8 снесут, так как из-за ветхости он не подлежит капремонту, пишет портал Е1 со ссылкой на пресс-службу облсуда.