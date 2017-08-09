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14:14, 09 августа 2017 ,  50 просмотров
Один из самых влиятельных застройщиков Екатеринбурга выступил против строительства храма-на-воде
Глава компании "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев заявил, что нельзя изменять акваторию Городского пруда: "не мы же его сделали – и не нам его портить". "Акватория пруда сложилась 300 лет назад, и мы точно не в праве её менять" – сказал Ананьев. Напомним, на акватории пруда при поддержке УГМК и РМК собираются построить православный храм. Значительная часть городской общественности выступает против этого строительства. Также Ананьев раскритиковал идею сноса недостроенной телебашни, он считает, что ее нужно оставить потомкам, которые с помощью новых технологий приспособят ее для нужд города, пишет 66.RU.
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