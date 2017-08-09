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В Свердловской области начался фестиваль "Возможности без границ" для людей с ограниченными возможностями здоровья

Его проведет организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов "Арсенал" на средства гранта Министерства соцполитики Свердловской области. Участники фестиваля представят свои произведения - скульптуры, рисунки, рассказы и стихотворения, музыкальные композиции, а также расскажут о своих проектах или спортивных достижениях. 40 человек, чьи работы признают лучшими, отправятся на Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Департамент информполитики губернатора. Церемония награждения в местном конкурсе состоится в конце августа, Всемирный конгресс пройдет в середине сентября.