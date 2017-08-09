, 47 просмотров Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила учебный центр в Елани, где произошла массовая драка между военнослужащими Слушать Уполномоченный по правам человека рассказала, что конфликт возник на пустом месте. Один из курсантов оставил свои кроссовки не там, где нужно, дежурный капитан сделал замечание. Курсанты уже спали, им не понравилось, что капитан был с фонариком и без кителя. Тем временем родители военнослужащих обеспокоены. Они считают, что следствие проходит необъективно, - рассказала Татьяна МерзляковаИзначально сообщалось, что в драке участвовали несколько десятков контрактников из Тувы и военнослужащих из местного гарнизона, и в результате больше 10 человек были ранены, якобы холодным оружием. По факту драки было возбуждено уголовное дело.