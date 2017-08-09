, 31 просмотр Продажи новых автомобилей в России в июле ускорились почти до 19% Слушать В этом месяце было продано около 130 тысяч машин, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ. В апреле продажи выросли на 7%, в мае – почти на 15%, на столько же и в июне. По словам председателя комитета Йорга Шрайбера, его цитирует УрБК, скорее всего, оживились покупатели из среднего класса. Они оценили пакет государственной поддержки продаж, а также вдохновились оптимистичными экономическими прогнозами. Однако, как считает автоэксперт Андрей Кононов, пока рано говорить о восстановлении авторынкаЛучше всего в России в июле продавалась Kia Rio, на 2-м месте - Lada Granta.