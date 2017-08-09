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14:49, 09 августа 2017 ,  31 просмотр
Продажи новых автомобилей в России в июле ускорились почти до 19%
В этом месяце было продано около 130 тысяч машин, сообщает Комитет автопроизводителей АЕБ. В апреле продажи выросли на 7%, в мае – почти на 15%, на столько же и в июне. По словам председателя комитета Йорга Шрайбера, его цитирует УрБК, скорее всего, оживились покупатели из среднего класса. Они оценили пакет государственной поддержки продаж, а также вдохновились оптимистичными экономическими прогнозами. Однако, как считает автоэксперт Андрей Кононов, пока рано говорить о восстановлении авторынка Слушать Лучше всего в России в июле продавалась Kia Rio, на 2-м месте - Lada Granta.
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