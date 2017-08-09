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В утреннем ДТП с участием цементовоза на ЕКАД погибла женщина

Машина, в которой она находилась, сгорела. Пострадали мужчина и трое детей. На 54-м километре ЕКАД около 9:30 сегодня Chevrolet Cruze при обгоне врезался во встречный цементовоз Volvo. Затем в грузовик врезались Лада Х-Рей и Renault Duster. Цементовоз съехал в кювет, Renault загорелся от сильного удара. Пожарные ликвидировали возгорание за 3 минуты, но к этому времени пассажирка машины в салоне скончалась. Ей было 79 лет, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области, пишет "Новый день".