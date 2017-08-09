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Объявлен календарь Кубка мира среди молодежных клубных команд, который пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме

Соревнования будут проходить с 19 по 27 августа. В Екатеринбурге турнир откроется в субботу матчем "Авто" и финского "Йокерита" в КРК "Уралец". В соревнованиях примут участие 8 команд из России, Швейцарии, Швеции, Чехии, Финляндии, Латвии и Казахстана. Россию представит свердловский "Авто" и молодежка ЦСКА – команда "Красная Армия". Кубок мира среди молодежных команд уже проходил в Свердловской области в 2015 году, сообщает Департамент информполитики губернатора.