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Подросток в детском спортивном лагере под Асбестом, возможно, погиб во время спарринга со своим другом

16-летний Леонид погиб накануне во время тренировки по единоборствам. Он с детства занимался кикбоксингом вместе со своим другом Вячеславом, рассказала агентству "Новый день" мама одного из воспитанников лагеря, где произошла трагедия. Во время тренировки Леонид и Вячеслав проводили спарринг и Леонид скончался. Причина смерти пока не установлена, его друг тяжело перенес утрату. Врачи допустили до тренировок обоих спортсменов, за день до трагедии женщина, по ее словам, лично возила своего сына и Леонида в больницу на медосвидетельствование. Она отмечает плохую организацию отъезда в лагерь, по ее словам в автобусе было тесно, полиция и скорые не сопровождали транспорт с детьми. Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с трагедией.