, 24 просмотра Повседневные расходы уральцев по итогам июля выросли на 2,5% Таковы данные исследовательского холдинга "Ромир". Всего по России общие повседневные траты россиян в июле выросли на 0,6% относительно июня. Этот рост на фоне снижения среднего чека говорит о том, что россияне продолжили активно посещать магазины в поисках лучших цен. Частота походов в магазины и общие расходы выросли. В июле повышение ежедневных трат показали жители практически всех регионов страны, за исключением Приволжского округа. Рост расходов демонстрируют потребители среднего достатка. А россияне с высоким доходом сократили траты. В категории потребителей с низким доходом изменений нет, пишет УРБК.