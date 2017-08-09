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В Свердловской области разыскивают мужчину, который пропал в Екатеринбурге

27-летний Алексей Катаев был одет в черные спортивные брюки, серую футболку, черную флисовую кофту, черную бейсболку и черные кроссовки. Он был на автомобиле Ford Focus серого цвета, тип корпуса – хэтчбек, номер 097. Рост пропавшего 180 сантиметров, русые волосы, короткая стрижка и голубые глаза. Он пропал накануне, об этом сказано в призыве о помощи в группе поискового отряда "Лиза Алерт". Информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или информационному организатору поиска Екатерине 8-965-513-27-99.