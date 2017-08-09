, 21 просмотр В ближайшие годы будет расти спрос на IT-специалистов, врачей и инженеров Слушать Рейтинг профессий будущего составили аналитики HeadHunter. Также они прогнозируют, что вырастет спрос на психологов и экологов. А пока самыми востребованными специалистами в Свердловской области являются представители сфер "Продажи", "Банки, инвестиции, лизинг" и "Информационные технологии", - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Елана ТаращукЗа последнее время в Свердловской области существенно выросла доля вакансий для специалистов сфер "Производство", "Медицина, фармацевтика" и "Информационные технологии". Но снизилась доля вакансий для банковской сферы и бухгалтеров. Стабильно растет спрос на рабочих, специалистов ресторанного бизнеса, медицинских работников.