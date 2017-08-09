, 90 просмотров В квартирные счета екатеринбуржцев хотят включить еще одну строчку расходов Собственники квартир должны будут сами платить за свет и обслуживание фонарей во дворах. Освещение придомовых территорий - это дело собственников, рассказали порталу Е1 в администрации Екатеринбурга. Сейчас муниципальные чиновники решают технические вопросы с руководителями управляющих компаний. По информации портала Е1, в некоторых дворах освещение уже отключили от городской сети. Представители УК говорят, что такие действия неприемлемы – муниципалитет должен передать фонари по акту приемки передачи, перед этим отремонтировав их.