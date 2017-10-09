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Уволенный из детского садика свердловчанин утверждает, что потерял работу из-за дискриминации по половому признаку

33-летний житель Лесного Евгений Перевалов устроился работать помощником воспитателя в детском саду. Он говорит, что через две недели его вызвала заведующая и попросила написать заявление на увольнение, так как родители якобы выступили против мужчины в детском саду, пишет "Комсомольская правда". Родители детей, которые находились под присмотром Привалова, рассказали, что он хорошо зарекомендовал себя и большинство родителей, детей и коллег его полюбили. Об увольнении же попросил один из родителей, которому не понравилось, что с детьми работает мужчина. Евгений Привалов возвращаться на прежнее место работы не намерен, у него еже есть предложения из других детсадов.