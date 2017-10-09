, 58 просмотров Управляющая "Четвертым каналом" Элеонора Расулова объяснила рекламу телеканала на траурных баннерах Они появились на улицах Екатеринбурга и в соцсетях, на черных плакатах была надпись: "спасибо, что смотрели нас". По словам Расуловой, это был эксперимент – по обратной связи руководство рассчитывало выяснить, насколько "Четверка" важна для горожан. Об этом Расулова рассказала порталу 66.RU: "Для таких каналов, как наш, глобальных перспектив нет, поэтому строить грандиозных планов не приходится. Причины — две: это дорого и люди все меньше смотрят телевизор". Пользователи соцсетей на прошлой неделе связали появление баннеров с грядущим закрытием телекомпании.