На месте сгоревшего жилого дома в Режевском районе обнаружили тела пятерых человек
Следователи начали доследственную проверку. По предварительным данным, четверо жителей села Черемисское были в гостях у хозяина дома – своего односельчанина. Признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Следователи, полицейские и спасатели проводят осмотр места происшествия, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.