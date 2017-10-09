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Пешеходы в Свердловской области стали чаще попадать в ДТП

Значительная часть таких аварий происходит по вине самих пешеходов, сообщает пресс-служба областной автоинспекции. В основном наезды происходят в темное время суток на людей, одежда которых не имеет светоотражающих элементов. Это делает пешеходов практически незаметными. Накануне в ДТП с пешеходами погибли два человека. На Серовском тракте мужчина переходил дорогу в неположенном месте и был сбит "Мерседесом". В селе Николо-Павловское пешеход попал под колеса "Шевроле". В ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности.