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13:31, 09 октября 2017 ,  60 просмотров
Сегодня суд начнет рассматривать административное дело в отношении координатора екатеринбургского штаба Навального
На Виктора Бармина составили протокол об организации несанкционированного мероприятия. Во время пикета в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге задержали 14 человек. На остальных задержанных составили протокол об участии в несанкционированном мероприятии. Пока их в суд не вызвали, - рассказал Виктор Бармин Слушать Заседание в Ленинском райсуде по делу Виктора Бармина начнется в 15:00. Также 7 октября во время пикета в поддержку Навального задержали 4 человек и автомобиль с агитационными материалами в Нижнем Тагиле.
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