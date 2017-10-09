, 60 просмотров Сегодня суд начнет рассматривать административное дело в отношении координатора екатеринбургского штаба Навального Слушать На Виктора Бармина составили протокол об организации несанкционированного мероприятия. Во время пикета в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге задержали 14 человек. На остальных задержанных составили протокол об участии в несанкционированном мероприятии. Пока их в суд не вызвали, - рассказал Виктор БарминЗаседание в Ленинском райсуде по делу Виктора Бармина начнется в 15:00. Также 7 октября во время пикета в поддержку Навального задержали 4 человек и автомобиль с агитационными материалами в Нижнем Тагиле.