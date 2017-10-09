, 110 просмотров

На улицах Екатеринбурга сегодня установят баннеры с цитатой из переписки императора Николая II и его супруги

В октябре на улицах города появятся около 50 таких баннеров. Кроме того, видеоролики с цитатами из переписки будут транслировать в общественном транспорте, 14 октября начнет работу интернет-портал Царская семья РФ, сообщает екатеринбургская епархия. Проект задуман как ответ на выход фильма "Матильда" Алексея Учителя – о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, который случился до женитьбы императора.