, 44 просмотра В аэропорту Кольцово отроют новые линии для приема международной почты Две конвейерные линии откроют уже в декабре, чтобы справиться с наплывом посылок из Китая, который ожидается к новому году. Еще три линии откроют в феврале, сообщает пресс-служба свердловского филиала Почты России. К декабрю пропускная способность международного почтового обмена в Кольцово вырастет более чем в два раза, до 350 тысяч отправлений в сутки. Обрабатывать посылки будут круглосуточно. В октябре из Харбина в Екатеринбург прибудут 8 рейсов, а объем международной почты достигнет 160 тонн, в декабре этот объем вырастет почти в два раза. Пик почтовых отправлений придется на конец ноября и начало декабря, передает ТАСС.