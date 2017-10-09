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Центробанк предложил создать национальную систему регистрации финансовых транзакций населения

Предполагается, что все транзакции будут отражаться в одном репозитории – хранилище. Это будет запись о приобретении услуги, характеристик этой услуги. "Она будет юридически достаточной для отстаивания своих интересов потребителем и его контрагентом и в суде, и при омбудсмене, и при жалобах в ЦБ", - рассказал ТАСС зампред регулятора Сергей Швецов. Как считает финансовый аналитик Константин Селянин, Банку России нужна такая система для ужесточения налогового контроляСелянин считает, что с технической точки зрения реализовать это возможно. Но непонятно, сколько это будет стоить и кто за это заплатит.