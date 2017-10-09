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Жителя Екатеринбурга будут судить за жестокое обращение с животными

Он выбросил с балкона третьего этажа пятерых котят, кролика, террариум с улитками и щенка алабая. Щенок погиб. Мужчине предъявили обвинение по статье о жестоком обращении с животными, повлекшим их гибель. Дело рассмотрит Октябрьский райсуд Екатеринбурга, обвиняемому грозит до года исправительных работ. Кроме того, его обвиняют в краже. За это он может понести наказание до шести лет лишения свободы, сообщили порталу Е1 в пресс-службе областной прокуратуры.