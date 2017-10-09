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Свердловская область выделит деньги на проектирование второй линии метро в Екатеринбурге после появления инвестора для строительства

Об этом сказано в ответе вице-губернатора Владимира Тунгусова на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. Ранее Альшевских требовал от властей выделить миллиард рублей на проектирование второй ветки. В ответе сказано, что деньги на проектирование первой части проекта уже заложены в муниципальную программу по развитию подземки. 649 миллионов рублей из городского бюджета направят на проектирование в 2020 году. Сейчас власти ищут варианты привлечения денег от инвесторов и федерального бюджета. Траты из бюджета области Владимир Тунгусов считает возможными после определения источников финансирования строительства, сказано в ответе. Ранее бывший губернатор Эдуард Россель заявил, что с готовым проектом будет проще получить федеральное финансирование, пишет Znak.com.