, 39 просмотров Предприниматели жалуются на банки из-за блокировок счетов и отказов в проведении операций Слушать Количество обращений по этому поводу в службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова в десятки раз превысило число остальных обращений, пишет "Коммерсантъ". Банки действуют так из-за черного списка, который рассылает ЦБ кредитным организациям с июня, говорят эксперты. В этот список попадают компании и физлица, которым банки по каким-либо основаниям отказывали в проведении операций или в открытии счета (вклада). И в Екатеринбурге было несколько подобных обращений от предпринимателей, - рассказала свердловский бизнес-омбудсмен Елена АртюхБорис Титов предложил ЦБ создать службу по защите бизнеса от подобных действий и привлечению банкиров к ответственности за блокировку без должных оснований.