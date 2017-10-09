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Оправданный после обвинений в употреблении допинга боксер Александр Поветкин вновь проведет бой в Екатеринбурге

Поединок назначен на 15 декабря, на кону будет стоять титул Всемирной боксерской организации WBO International. Противник пока не определен, бой состоится в ДИВСе. В декабре 2016 года Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, но перед боем стало известно о положительной допинг-пробе Поветкина. Стиверн покинул Екатеринбург, а Поветкину пришлось драться с французом Жоаном Дюпуа, которого он нокаутировал. Позже Всемирная боксерская ассоциация оправдала Поветкина, в июле он вернулся на ринг и выиграл по очкам у украинца Андрея Руденко, рассказал порталу Е1 организатор боя Алексей Титов.