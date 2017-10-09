, 43 просмотра В августе был побит рекорд по объему выдачи ипотеки Слушать В этом месяце в России было выдано более 94 тысяч кредитов на сумму свыше 174 млрд рублей, сообщает АИЖК. Это на 39% больше, чем в прошлом году, и на 19% выше уровня 2014 года, когда был зафиксирован предыдущий максимум выдачи ипотеки. Как считает доктор экономических наук Максим Марамыгин, объем выдачи ипотеки и дальше будет растиПо данным АИЖК, за восемь месяцев в России было выдано более 600 тысяч ипотечных кредитов на 1,1 трлн рублей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 22% - в денежном, пишет портал banki.ru.