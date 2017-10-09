, 33 просмотра С начала года в Екатеринбурге автомобилисты сбили более 200 пешеходов Слушать 26 человек погибли. При этом 22 пешехода погибли по своей вине, и 4 – по вине водителей. В городе проводятся профилактические мероприятия, госавтоинспекторы выявляют пешеходов-нарушителей, - рассказала старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталья ЛесниковаВ ГИБДД предупреждают – с наступлением осени видимость на дорогах ухудшается, поэтому пешеходам рекомендуют носить вещи со световозвращающими элементами. Водителям же необходимо быть внимательными, снижать скорость при приближении к пешеходному переходу.