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Гособвинитель просит приговорить подсудимого по делу о покушении на бывшего главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко к 11 годам колонии строгого режима

Завтра Олегу Дудко, который ранее возглавлял Орджоникидзевский РУВД Екатеринбурга, огласят приговор в Чкаловском райсуде. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. В Тимониченко стреляли утром 19 февраля в подъезде его дома на Родонитовой улице. Генерал был ранен в лицо, врачи спасли его жизнь. По делу были задержаны Дудко и его знакомый Игорь Казаков. Последний, по версии следствия, был водителем киллера. Дудко своей вины не признал, он заявил, что Казаков оговорил его. Тимониченко заявил, что опознает в Дудко стрелявшего в него человека.