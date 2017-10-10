, 69 просмотров В Екатеринбурге заработали 13 мобильных пунктов по приёму опасных отходов Список адресов, куда можно принести на утилизацию старые градусники, просроченные аккумуляторы и ртутные лампы, опубликован на официальном портале горадминистрации. Передвижные пункты с сентября работают в каждом районе города. За месяц специалисты уже собрали и обезвредили почти 100 тысяч ртутных ламп и термометров. В числе других отходов, которые можно принести на безопасную переработку - батарейки, аккумуляторы и старая компьютерная техника. Пункты работают в ТРЦ "Радуга-Парк", в "Меге", В КОСКе Россия, в "Парк-Хаусе" и проч, пишет "Областная газета".