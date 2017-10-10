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С 10 по 17 октября оформить загранпаспорт на Крылова, 2 в Екатеринбурге не получится

Подразделение по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области меняет адрес, - об этом рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Подать документы на оформление загранпаспорта нового поколения возможно в электронной форме на Госуслугах, а также в подразделениях по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу. С 10 по 13 октября по прежнему адресу будут выдавать уже оформленные документы. Приём граждан по новому адресу на Крестинского, 61, ориентировочно, будет возобновлён с 18 октября.