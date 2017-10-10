Сообщения
БлогиНовостиИнтервьюОпросыПрограммыРеклама Слушать радио
12:32, 10 октября 2017 ,  99 просмотров
С 10 по 17 октября оформить загранпаспорт на Крылова, 2 в Екатеринбурге не получится
Подразделение по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области меняет адрес, - об этом рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Подать документы на оформление загранпаспорта нового поколения возможно в электронной форме на Госуслугах, а также в подразделениях по вопросам миграции УМВД по Екатеринбургу. С 10 по 13 октября по прежнему адресу будут выдавать уже оформленные документы. Приём граждан по новому адресу на Крестинского, 61, ориентировочно, будет возобновлён с 18 октября.
Версия для печати
Подписаться на новости
БЛОГИ
Андрей Альшевских Депутат Государственный думы от Свердловской области
Прекращение полномочий Александра Буркова
В три часа (по Москве, естественно) начнем заседание регламентного комитета. В повестке значится пр...
10 октября , 15 просмотров
БЛОГИ
Михаил Скляр Бывший министр здравоохранения Свердловской области
Не принимайте лекарства, которые рекламируют, если вам их не назначил врач
Поступила пациентка с симптомами острого панкреатита (воспаление поджелудочной железы). Позднее обр...
10 октября , 21 просмотр
БЛОГИ
Сергей Скробов Хранитель Музея истории Екатеринбурга
Пожалуй, взаимоотношения города Омска и Среднего Урала впервые вышли на стадию обсуждений в апреле 1880 года
Тогда на Урале, из-за "демпинга цен" омскими торговцами упали цены на сахар, на Ирбитской...
10 октября , 27 просмотров
СМИ2
АНОНСЫ
11 октября "Полезный гость" После 15:00. Гость: управляющий директор компании "Ривьера Инвест Екатеринбург" Евгений Шилов.
Задать вопрос
11 октября "Разворот на Екатеринбург" В прямом эфире - после 13:00. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
11 октября "Дорожный просвет" После 14.00. Гость: автоправозащитник Максим Едрышов.
Задать вопрос
11 октября "Утренний разворот на Екатеринбург" В прямом эфире после 9:30. Отправляйте ваши комментарии в эфир при помощи WhatsApp, Viber и SMS +7 903 76 76 914.
Задать вопрос
СМИ2
АРХИВ НОВОСТЕЙ ОКТЯБРЬ 2017
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          
Микрохирургия
УА
ОПРОСЫ
Будете ли вы в этом году ставить прививку от гриппа?
Число проголосовавших: 44
04 октября
Диал
КонтактыО насВакансии Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.
© 2017 «Эхо Москвы»
Екатеринбург, пр. Ленина, 41, mail@echoekb.ru
Редакция: (343) 371-54-86 эфирная студия: (343) 237-16-60
Правила конкурсов.
Политика конфиденциальности.
Отправить новость
ФИО *
E-mail *
Текст новости *
Приложить файл
* поля, обязательные для заполнения
Написать письмо
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Отправить резюме
Адресат *
ФИО *
E-mail *
Телефон *
Текст письма *
* поля, обязательные для заполнения
Подписаться на новости
ФИО *
E-mail *
* поля, обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля обязательные для заполнения
Задать вопрос
ФИО *
E-mail *
Текст вопроса *
* поля, обязательные для заполнения
Заявка на рекламную кампанию
Контактное лицо *
Компания *
E-mail *
Телефон *
Дополнительные сведения
* поля, обязательные для заполнения