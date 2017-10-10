, 85 просмотров Свердловское Заксобрание вновь попытается ввести штрафы для гряземесов Создание рабочей группы по подготовке изменений в областной закон об административных правонарушениях инициировала спикер Заксобрания Людмила Бабушкина. Поправки хотят принять до конца года. Участники рабочей группы обсуждают, в частности, предложения, закрепляющие ответственность за парковку на газонах, за изменение первоначального вида фасадов зданий, некачественную уборку проезжей части, тротуаров и придомовых территорий, пишет JustMedia. Напомним, ранее депутаты уже принимали областной закон и ответственность за парковку на газонах. Однако прокуратура опротестовала эти инициативы из-за их противоречия федеральному законодательству.