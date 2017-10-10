, 73 просмотра В Екатеринбурге на вторичном рынке с начала года сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры Слушать Цены на них в среднем снизились на 4,5% - до 2,55 млн рублей, это данные портала N1.RU. При этом в ряде микрорайонов "однушки" подешевели более чем на 10% - на Ботанике, ЖБИ, в Парковом. А заметный рост цен произошел только в микрорайоне Завокзальный – более 12%. Средние цены на все остальные квартиры с начала года практически не изменились, несмотря на движение цен в отдельных микрорайонах, - рассказала руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия ГринёваОднако если сравнивать цены год к году, то просторные квартиры сейчас обойдутся дороже. Так, стоимость трехкомнатных квартир за год выросла в среднем на 3,5% за счет поступления в продажу более дорогих объектов на Втузгородке, в Парковом и в центре, а чётырехкомнатные прибавили в среднем 4% за счет объектов на Визе и Втузгородке.