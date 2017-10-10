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14:14, 10 октября 2017 ,  71 просмотр
Экс-глава РОВД, обвиняемый в покушении на генерала Тимониченко, получил 13 лет колонии
Олега Дудко признали виновным по нескольким статьям, - рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова Слушать В бывшего главу УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко стреляли 19 февраля 2016 года в подъезде его дома на Родонитовой. В мае водителю Дудко Игорю Казакову также суд назначил наказание - 4 года 6 месяцев колонии строгого режима. Сам Дудко говорит, что будет обжаловать приговор суда. Он утверждает, что его оговорил Казаков, пишет портал Е1.
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