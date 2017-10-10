, 69 просмотров Гордума Екатеринбурга отказалась рассматривать обращение к губернатору по поводу строительства храма-на-воде Слушать На сегодняшнем заседании вопрос не был включен в повестку. С инициативой обращения выступили депутаты Дмитрий Головин, Илья Лобов и Константин Киселёв, они получили около 800 подписей екатеринбуржцев против застройки Городского пруда. Дмитрий Головин считает, что в думе должны выступить представители компаний УГМК и РМК (спонсоры строительства храма) и объяснить, зачем нужно застраивать именно Городской прудНапомним, на прошлой неделе против строительства храма-на-воде выступил бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. А в сентябре в Екатеринбурге прошла третья массовая акция против застройки пруда.