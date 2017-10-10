, 103 просмотра В Екатеринбург прилетит президент Чехии Милош Земан посетит уральскую столицу в ноябре. Как сообщили в Департаменте информполитики Свердловской области, свое намерение он подтвердил на встрече с российской делегацией на 59-й машиностроительной выставке в Брно, где присутствовали первый вице-губернатор региона Алексей Орлов и и. о. министра международных связей Андрей Соболев. Планируется, что президенту Чехии продемонстрируют различные проекты, в которых присутствует чешский бизнес. В частности это машино и станкостроение, энергетика, инфраструктурные проекты.