, 59 просмотров Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев поручил проверить жалобы дольщиков проблемных многоквартирных домов в Екатеринбурге Он провел личный прием граждан, пообщался с дольщиками. Как сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры в УрФО, жители жаловались на четырех застройщиков в Екатеринбурге и Арамильском городском округе. В частности, дольщики ЖК "Щербакова, 20" жалуются на то, что из-за банкротства компании-застройщика им предлагают вселиться в новые квартиры в другом жилом комплексе. Пайщики ЖК "Кольцовский дворик" попросили взять на контроль завершение строительства жилого комплекса и провести проверку. По итогам приема Юрий Пономарев распорядился организовать ряд проверок областной прокуратурой. Контролировать их ход будет управление Генпрокуратуры в УрФО.