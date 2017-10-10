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В Богдановиче придется назначить третий конкурс по выбору главы

Комиссия вновь признала, что ни один из десяти кандидатов не подходит для замещения должности главы по своим профнавыкам. Ранее с данной формулировкой был признан несостоявшимся и первый конкурс. До этого момента руководить городским округом продолжит Владимир Москвин, чьи полномочия истекли еще в конце прошлого года. Напомним, летом из-за затянувшейся работы конкурсной комиссии депутаты Богдановича приняли новое положение о конкурсе, разрешив муниципальной части конкурсной комиссии самостоятельно принимать решения. В результате на должность главы был избран Владимир Головин. Однако с действиями думы не согласилась администрация губернатора Свердловской области, пишет Znak.com.