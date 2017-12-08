, 308 просмотров Трамвайное движение по улице Татищева возобновится 11 декабря Утром в понедельник по новым рельсам пойдут два маршрута – №2 и №18. "Запуск трамваев будет окончательным и полноценным", – сообщил порталу E1 пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов. Два маршрута пойдут по расписанию. В выходные ТТУ обкатает их. Трамваи начнут ходить с 6 утра. Напомним, для маршрутов №2 и 18 уже составили расписание и новую схему движения. 18-й трамвай пустят от "Площади Коммунаров" напрямую на Татищева, потом он повернёт на Викулова и будет следовать до трамвайного кольца на Волгоградской. У 2-го маршрута конечная останется прежней: трамвай доедет до "ВИЗа" по Татищева и свернёт с новых путей на Красноуральской.