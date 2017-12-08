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Перед новогодними праздниками в Свердловской области усилили меры по борьбе с контрафактным алкоголем

Такое решение было принято на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на Среднем Урале. Будут предприниматься жесткие меры. Вплоть до запрещения реализации алкогольной продукции в местах проведения массовых мероприятий. По данным начальника штаба ГУ МВД РФ по Свердловской области Максима Балакина, в 2017 году в области пресечена деятельность пяти цехов по производству фальсифицированного алкоголя, возбуждено 59 уголовных дел.