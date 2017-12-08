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Родители ребенка, на которого упали хоккейные ворота, потребовали у бывшего главного квартального Орджоникидзевского района Алексея Беззуба 400 тысяч рублей

Изначально у него просили 50 тысяч, но на сегодняшнем заседании суда сумма значительно выросла. О ситуации рассказал сам Беззуб. Напомним, в конце августа 2016 года во дворе на Индустрии, 30 на 4-летнего мальчика упали ворота. Ребёнок получил травму живота. Уголовное дело было возбуждено в отношении Беззуба, который на тот момент был руководителем службы заказчика района. По его словам, сам он не отвечал за эксплуатацию сооружений, а только за содержание, пишет агентство "Новый день".