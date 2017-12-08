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В рамках проекта "Елка желаний" инвалиды-колясочники смогут стать Дедом Морозом и Снегурочкой и поздравить детей с Новым годом

Общественная организация "Дорогами добра" запускает "Академию Дедов Морозов", куда берут на обучение в том числе и людей с инвалидностью, рассказал руководитель организации Валерий Басай. Также они смогут работать координаторами проекта. В конце декабря все выпускники–волонтеры поедут поздравлять с подарками воспитанников детских домов, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, пишет ТАСС. "Мы хотим посмотреть, как поведут себя дети, как люди на улице отреагируют на таких Деда Мороза и Снегурочку", - пояснил Басай.