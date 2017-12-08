, 305 просмотров В Екатеринбурге пройдет фестиваль ретро-игр и компьютеров 16-17 декабря на фестиваль специально привезут приставки и компьютеры коллекционеров из Германии. Будет представлено более 2000 игр, посетители смогут поиграть более чем на 30 приставках и компьютерах. Там же представят истории создания культовых игр, можно будет поучаствовать в соревнованиях и создать компьютерную игру по типу Mario и Sonic. На ретро площадке с обстановкой советского быта предложат выпить чай и перекусить и даже попробовать сварить кофе на советской кухне. Мероприятие будет проходить в Антимузее компьютеров и компьютерных игр на Декабристов, 20, пишет ЕАН.